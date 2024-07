Laura Figueiredo sobre questão de saúde do filho: «Vai dar tudo certo»

Esta quarta-feira, 3 de julho de 2024, Laura Figueiredo recorreu às redes sociais, logo de manhã, para contar como estava a ser o dia e o que ia fazer nas horas seguintes.

No início do vídeo, a atriz e empresária começa por dizer que deixou a filha na escola e que ia passar o dia na praia com várias atividades.

De seguida, revela que vai levar o filho mais novo, Gabriel, a uma consulta de otorrino: «Falei-vos que ele teve duas bronquiolites e, desde a segunda, que a coisa não ficou bem. Estivemos com a maravilhosa Marta Chambel para perceber se era uma questão alérgica, mas não parece ser. Então, agora, vamos para o otorrino».

«Vai dar tudo certo e vai passar. Pensamento positivo, sempre», concluiu.

Recorde-se que o seu companheiro é o famoso cantor Mickael Carreira, com quem está numa relação desde 2012.

Deste relacionamento nasceram dois filhos: Beatriz, de 7 anos, e Gabriel, que nasceu em julho de 2023.