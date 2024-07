Assombrado pelos erros do passado, Miguel recorda pergunta de Carol

1 jul, 23:30

Após a viagem até Vila Nova de Milfontes, Olívia (Madalena Aragão) conversa com Miguel (Vicente Gil) no quarto e pergunta-lhe o que se passa, pois acha-o estranho. Miguel, assombrado pelos erros do passado, tenta desviar a conversa, dizendo que está apenas cansado e que acordou maldisposto.

Miguel Navarro tem um flashback de uma conversa com Carolina (Ana Andrade), em que ela afirma ter algo importante para lhe contar. Miguel responde que não é uma boa altura e o rosto de Carolina torna-se sério. Carolina pergunta-lhe o que são eles, afinal, e Miguel responde que namora com Gabi (Margarida Corceiro), e que, por isso, não sabe o que lhe há de dizer. De volta ao quarto, com Olívia, que não desconfia que Miguel e Carolina estiveram alguma vez envolvidos, Olívia desabafa sobre a falta que Carolina faz naquele lugar, pois a turma está toda ali, no Resort de Vila Nova de Milfontes, como se nada tivesse acontecido. Miguel tenta distrair Olívia e os dois passam um momento romântico.