Ana Barbosa reage à vitória de Inês Morais: «Venham os críticos agora para cima de mim»

A grande edição do Big Brother 2024 começou no dia 24 de março de 2024 e, passados 3 meses, chegou ao fim, com a vitória de Inês Morais. Muitas foram as reações dos fãs do programa nas redes sociais, bem como de ex-concorrentes. Ana Barbosa deixou um comentário numa publicação no Instagram, sobre este momento. «Venham os críticos agora para cima de mim» começou por dizer a vencedora o Big Brother 2021, que expressou o seu apoio a Fábio Caçador: «Se não fosse o Fábio, seria a Inês. Como eu sempre disse. Amei!»

Bárbara Parada, que muito tem dado que falar ao assumir namoro com Francisco Monteiro, também foi uma das pessoas que se pronunciou sobre o desfecho da grande final do Big Brother. «Parabéns Inês», começou por dizer Bárbara, que aproveitou a oportunidade para, com muita ironia, lançar farpas às más línguas: «Se fosse um homem já sabiam que me ia fazer ao bife ao vencedor. Tiveste sorte Francisco». Veja tudo o que Bárbara escreveu e entenda:

Reveja aqui o momento em que Cláudio Ramos anuncia a vitória de Inês Morais, na grande final do Big Brother, fazendo de Daniela Ventura a segunda classificada do jogo:

Logo após o fim da gala, na emissão especial com Zé Lopes e Iva Domingues (Big Brother - A Festa), David Maurício e Daniela Ventura foram entrevistados pelo apresentador, que aproveitou o momento para os questionar sobre uma das coisas que mais deu que falar no jogo: a relação de ambos. «Vamos ter uma boa conversa» explicou David, que sente precisar de refletir sobre tudo aquilo que viveram em conjunto na casa, perceber o que era genuíno e o que era jogo e avaliar a possibilidade de uma relação: «Temos muito para esclarecer». Perceba tudo:

Pedrinho, o famoso namorado de Inês, esteve presente na grande final, surpreendendo a namorada num momento tão especial. Em entrevista com Zé Lopes, no Big Brother - A Festa, o namorado de Inês falou sobre os comentários negativos que iam surgindo sobre Inês e o seu jogo dentro da casa: «É triste certas coisas que são ditas (...) É sempre complicado... Foi lidar». Veja a entrevista completa: