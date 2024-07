«Porque é que não andas com o grupo do Gabi e da Margarida?»: Catarina Miranda responde a pergunta polémica!

Foi nesta quarta-feira, 3 de julho, que Gabriel Sousa, ex-concorrente do Big Brother 2024, esteve em direto a falar sobre como está a sua relação com Catarina Miranda.

O assunto foi abordado por Flávio Furtado e Gabriel explicou: «É assim, eu era amigo da Catarina na casa, chegámos cá fora e ficámos muito afastados. Mandei algumas mensagens, às vezes conseguia falar com ela, não conseguia ter sucesso, mas é a vida dela. Lá fora é a vida normal, ela quer ser minha amiga, não vou obrigá-la.»

O ex-concorrente negou todas as acusações a que foi alvo sobre o vidro no olho: «A produção sabe que não, sabe que realmente eu tive um vidro dentro do olho. Foi um médico à casa tirar-me, disse que não tenho dúvida nenhuma, estou supertranquilo com isso, sei que não inventei nada, nem quero…»

«Nunca na vida ia pôr uma pessoa, ainda para mais a minha amiga, fora de jogo, por uma mentira. Isso eu nunca iria fazer, tenho a plena consciência disso», revelou ainda.

Gabriel Sousa arrasou ainda Catarina Miranda: «Ela disse sabia que eu não tinha tido o vidro nenhum no olho».

Recorde-se do momento em que Catarina Miranda ultrapassou os limites e pegou num copo, atirando e estilhaçando-o.

Catarina Miranda, ex-concorrente do Big Brother 2024, recorreu às redes sociais esta quinta-feira, 4 de julho, onde colocou uma caixa de perguntas para os fãs.

Um seguidor fez uma pergunta à ex-concorrente de Almeirim sobre a sua relação com a «grupeta»: «Porque não andas com o grupo do Gabi e da Margarida?». Catarina Miranda garantiu: «Porque os meus objetivos de vida são diferentes».