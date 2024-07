À espera do 1º filho, Lúcia Sabala anuncia o sexo do bebé! Saiba tudo

Lúcia Sabala, protagonista do programa «Casamento Marcado» da TVI e Bruno Oliveira concretizaram o matrimónio no programa e, desde aí, que são várias as partilhas que fazem juntos, mostrando que a relação tem funcionado muito bem.

Há quase um ano juntos, Lúcia Sabala e Bruno Oliveira vão ser pais! E, já se sabe se vão ser pais de um menino ou de uma menina! Os futuros papás vão ter um menino! A novidade foi anunciada através das stories de Instagram. Veja o vídeo e testemunhe este momento muito especial na vida de Lúcia e Bruno:

