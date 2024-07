Como é David Maurício «fora da casa»? Daniela Ventura elogia o amigo especial: «Muito mais maduro, muito mais bonito…»

Daniela Ventura, apontada por muitos como vencedora, ficou em segundo lugar no «Big Brother 2024». A segunda finalista esteve esta manhã à conversa com Cristina Ferreira onde fez um balanço do seu percurso na casa e falou ainda sobre a sua aproximação com David Maurício.

Cristina Ferreira começou por garantir: «Nota-se no vosso olhar que vocês gostam um do outro».

Daniela Ventura garantiu que os dois gostam um do outro, mas que independentemente do que acontecer, querem manter a vida dos dois em privado: « Nós gostamos muito um do outro. Já conversamos. Falamos várias vezes por telefone, ainda agora ele ligou-me a desejar boa sorte (…) nós estamos bem . Nós queremos ao máximo, seja amizade, manter em privado, para o bem de nós os dois. Neste momento, nós somos muito bons amigos e gostamos muito um do outro».

A muçulmana garantiu ainda que: «Eu e o David temos muita comunicação e a verdade é que eu não estou nada preparada, fora de religiões, para uma relação e por isso é que eu não quero, nem ser maltratada, nem maltratar o outro. Eu quero que se eu estiver com o David, que eu seja a melhor versão de mim e com o David se orgulhe em ter alguém na vida como eu na vida dele»

Após os três dias longe de David Maurício, Cristina Ferreira perguntou a Daniela Ventura como é que é o quinto finalista «fora da casa»: «Ele realmente é mesmo muito mais calmo, muito mais maduro, muito mais bonito…Vamos com muita calma», garantiu Daniela.