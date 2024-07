Sandrina Pratas revela imprevisto no casamento e mostra-se chateada: «No dia desistiram 20 pessoas»

Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother 2020, casou no sábado passado, dia 29 de junho de 2024, com Lucas Santos, pai da sua filha Ariel. Em direto para o TVI Extra, com Flávio Furtado e os comentadores António Bravo, Helena Isabel, Cinha Jardim e Inês Simões, Sandrina acabou por revelar algo que aconteceu no seu casamento e que a deixou chateada: «No dia desistiram 20 pessoas». Alguns dos convidados, que já tinham previamente confirmado presença, não apareceram na cerimónia e alguns desses, são nomes conhecidos, segundo Sandrina.

Sandrina acabou também por fazer outra revelação sobre os presentes de casamento que recebeu dos muitos convidados: Teresa Silva, comentadora e também ex-concorrente do Big Brother 2020, foi a convidada que mais dinheiro lhe ofereceu como prenda de casamento. Sandrina quis deixar-lhe um beijinho de agradecimento em direto, depois deste gesto, e até deu uma ideia da quantia que vinha dentro do envelope. Veja o vídeo e saiba tudo:

Daniel Monteiro, que também foi concorrente na casa do Big Brother 2020, ao lado de Sandrina e Teresa, também esteve em direto para o TVI Extra, para esclarecer a polémica de que tem sido alvo nas redes sociais (A roupa que vestiu para o casamento) e acabou por revelar dois ex-concorrentes do Big Brother, que tinham sido convidados mas, à última da hora, não marcaram presença na cerimónia. Saiba tudo:

Sandrina Pratas trocou as alianças este sábado, dia 29 de junho de 2024, com Lucas Santos. Foi através do Instagram, que alguns convidados partilharam registos da cerimónia. Iury Mellany partilhou nas suas redes sociais, um vídeo onde se pode ver o recém casal a trocar as alianças e ainda o belíssimo vestido da noiva. Veja aqui: