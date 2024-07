Daniel Monteiro faz revelação sobre casamento de Sandrina Pratas: «A Sandrina não quis dizer, mas eu posso»

Daniel Monteiro, ex-concorrente do Big Brother 2020, esteve presente com a namorada Iury Mellany, que conheceu dentro da casa mais vigiada do país, no casamento da também colega dessa mesma edição do reality show, Sandrina Pratas. Flávio Furtado e os comentadores António Bravo, Helena Isabel, Cinha Jardim e Inês Simões, quiseram saber quem tinha confirmado presença na cerimónia e, à última da hora não apareceu. Daniel Monteiro acabou por revelar dois nomes bem conhecidos do universo do Big Brother. Veja o vídeo e descubra quem:

Para além disto, Daniel Monteiro aproveitou também para esclarecer a polémica de que tem sido alvo nas redes sociais: A roupa que vestiu para o casamento. O ex-concorrente contou que ele e Iury tiveram um pequeno incidente com o fato que o nortenho ia usar, que acabou todo sujo na mala do carro.

A própria Sandrina Pratas também esteve em direto para o TVI Extra, para contar tudo sobre o dia mais feliz da sua vida, em que casou com o agora marido, Lucas Santos.

Sandrina Pratas trocou as alianças este sábado, dia 29 de junho de 2024, com Lucas Santos. Foi através do Instagram, que alguns convidados partilharam registos da cerimónia. Iury Mellany partilhou nas suas redes sociais, um vídeo onde se pode ver o recém casal a trocar as alianças e ainda o belíssimo vestido da noiva. Veja aqui: