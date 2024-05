Comentadores analisam caso de uma mulher pede mais de meio milhão de euros por divórcio

Há 1h e 38min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de uma mulher que terá agredido, de forma violenta, o marido. Os nossos comentadores analisam o caso. Partilhamos entrevista à suposta agressora e à filha do casal. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um polícia, que estava de folga, dispara tiro sobre agressor que batia na mulher, na rua em frente ao filho menor. Os nossos comentadores analisam caso de uma mulher que após o marido pedir o divórcio processou-o e exigiu 600 mil euros pelos anos de vida que perdeu.