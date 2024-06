Jéssica Galhofas e Francisco Vale vão casar? «E o destino escolheu-me a mim...»

Veja tudo aqui!

No passado sábado, dia 8 de junho, Francisco Vale e Jéssica Galhofas estiveram no casamento do irmão do ex-concorrente do Big Brother 2023.

«O meu irmão está casado e bem casado. Que feliz que fico por poder viver estes momentos! A vida é feita disto, no final vamos todos para o mesmo sítio… Por isso, certifiquem-se de que vivem cada um desses momentos como se fosse o último», escreveu Francisco Vale na legenda da imagem que publicou no Instagram.

Jéssica Galhofas também recorreu às suas redes socias onde partilhou imagens do seu look e de um momento especial! A ex-concorrente do Big Brother 2023 apanhou o bouquet de flores da noiva: «E o destino escolheu-me a mim para apanhar o Lindo Bouquet. Só falta o pedido. Foi um dia Maravilhoso e cheio de Amor».