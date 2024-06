Catarina Miranda faz revelação de «última hora»: «Estou solteira». Saiba tudo!

Revelado o Búlgaro misterioso! Veja aqui imagens do namorado de Catarina Miranda

Catarina Miranda, foi expulsa do Big Brother por ter ultrapassado limites! Recorde-se que o motivo foi por ter pegado num copo e ter atirado. Gabriel Sousa, que estava a comer ao seu lado, acabou atingido pelos cacos.

Durante a Emissão Especial do Big Brother, o anfitrião comunicou a sua decisão perante esta atitude da concorrente.

Os concorrentes foram confrontados com as imagens inéditas que revelam todos os ângulos da atitude polémica de Catarina Miranda. Veja aqui:

Emocionada, Catarina Miranda reagiu às imagens polémicas e justificou: «Hoje enchi o saco e aconteceu o que aconteceu...»

Devido à atitude da concorrente, o anfitrião da casa mais vigiada do País tomou uma decisão: «Depois de avaliar o que aconteceu esta tarde, considero que a atitude da Catarina Miranda é de uma agressividade inaceitável…», começou por dizer a entidade soberana.

«Perante estes atos, Catarina, decidi expulsá-la do Big Brother», anunciou.

Ao ouvir a decisão do Big brother, Catarina Miranda dirigiu-se ao quarto e mostrou-se incrédula com a situação: «Isto só pode ser mentira»

A concorrente deitou-se na casa e lamentou: «Ai Big eu dei a minha vida por isto! você não está a perceber».

Gabriel Sousa e Margarida Castro foram para junto da colega e tentaram acalmá-la, dando-lhe água com açucar. Catarina Miranda acabou por ser levado ao colo para o confessionário. Veja aqui o momento:

A ex-concorrente do Big Brother 2024, já tinha garantido no programa «Dois Às 10» que tinha namorado e estava a trabalhar em França, em cruzeiros e que ia ter consigo em breve.

No entanto, durante a edição desta semana do podcast «Lugar Marcado», Catarina Miranda revelou que está solteira após confessar o desejo de ser mãe: «Agora estou solteira. Não acabou, está stand by», começou por garantir.

«É um dos meus melhores amigos, eu não quero sair de cá, eu só vou sair de cá se correr mesmo tudo mal. E estou solteira, eu não quero sair de cá, ele não quer vir para cá, vamos namorar por telefone?», continuou. A ex-concorrente indicou ainda: «Isto é uma notícia de última hora».