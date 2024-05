Herdeiros não aceitaram fábrica do falecido pai e esta passou para o empregado. Filhos contestam

Há 1h e 49min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Fábrica à força». Recebemos Vicente Carvalho e Ricardo Nave. Vicente e o irmão Fernando receberam uma fábrica como herança após a morte do pai. Para isto acontecer, os irmãos deviam respeitar duas condições: não vender a fábrica e aceitar o testamento até 3 meses após a morte do pai, caso contrário a herança passaria para Ricardo Nave, e assim foi. Os irmãos não aceitaram e Ricardo ficou herdeiro da fábrica. Hoje, Vicente representando também a vontade do seu irmão Fernando traz a este tribunal a acusação de burla e tenta perceber se pode anular a vontade expressa do pai. Ouvimos ambas as partes.