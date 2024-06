Francisco Monteiro regista momento com a namorada Bárbara Parada: «A Bárbara está a tentar tirar uma selfie há 1 hora»

Francisco Monteiro e Bárbara Parada juntos nas marchas populares! Veja as primeiras imagens

Francisco Monteiro pede Bárbara Parada em namoro! Veja as imagens do pedido

Depois de vários rumores, parece que Bárbara Parada e Francisco Monteiro assumiram o namoro.

Esta terça-feira, 18 de junho, Bárbara Parada partilhou uma fotografia da sua «sobremesa». No prato podia ler-se: «Queres namorar comigo?»

«Berros», escreveu a ex-concorrente do Big Brother.

Momentos depois, Bárbara Parada partilhou uma fotografia de Francisco Monteiro no carro acompanhada de um coração branco. Percorra a galeria e veja tudo!

Ainda na noite de quinta-feira, 20 de junho, Francisco Monteiro recorreu às redes sociais onde publicou um vídeo a pregar um «susto» à namorada, Bárbara Parada! Veja tudo aqui.

Nesta tarde de sábado, 22 de junho, Francisco Monteiro e Bárbara Parada surgiram juntos numa viagem no carro.

Francisco Monteiro recorreu às redes sociais onde partilhou um momento com a namorada: «Saímos do Porto há 1 hora e a Bárbara está a tentar tirar uma selfie há 1 hora», disse Zaza. «É mentira, comecei há 5 minutos», garantiu a ex-concorrente do Big Brother – Desafio Final.