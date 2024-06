Ainda namora? Rita Oliveira quebra o silêncio após rumores acerca do término da relação

Rita Oliveira foi expulsa do Big Brother no dia 28 de abril. No momento da chegada a estúdio, a ex-concorrente protagonizou um momento emocionante ao reencontrar-se com o namorado. Hoje, dia 21 de junho, Rita Oliveira recorreu à sua rede social pessoal para fazer um comunicado e esclarecer rumores acerca do fim do namoro. Saiba tudo...

A ex-concorrente disse: «Vim falar sobre isto porque algumas pessoas vieram mandar mensagem a perguntar se eu e o meu namorado acabámos...». Nisto, revelou: «Não, não acabámos. Só não temos o maior tempo do mundo para estar sempre juntos. Ele tem um trabalho e uma vida. Quando estamos juntos acabamos por aproveitar mais a companhia um do outro do que para gravar». Ainda durante o testemunho, Rita mostra que o namorado está ao seu lado e atira: «Ainda estamos juntos e vamos namorar para sempre!». Veja aqui: