Catarina Miranda anuncia despedida: «Não desistam de mim, quando menos esperam, a Miranda aparece…»

Catarina Miranda deixou mais uma mensagem aos seguidores através do seu Instagram oficial. A ex-concorrente revelou que amanhã, domingo, dia 23 de junho, se vai despedir das galas do Big Brother.

«Este fim-de-semana vou aproveitar para estar um pedacinho com a minha família. Amanhã é dia de gala, vai ser a minha última gala. Estou a contar com o carinho de sempre. Amanhã encerra-se para mim um ciclo. E eu estou a contar muito com o vosso apoio», declarou Catarina Miranda, agradecendo o apoio dos seguidores.

«Vocês são os melhores apoiantes, não desistam de mim. E quando vocês menos esperam, lá a Mirada parece», prometeu.