«Podem esperar uma Andreia muito parecida à Bárbara Parada» Andreia Lemos em conversa exclusiva após «A Escolha»

As fotos mais sexy das candidatas a concorrentes do novo Big Brother

Estreou hoje o «Big Brother - A Escolha». Neste programa apresentado por Maria Botelho Moniz, três vencedores de outras edições vão estar presentes ao longo da semana com um papel muito importante. Francisco Monteiro, Bruna Gomes e Bruno Savate vão ajudar a escolher os candidatos a próximos concorrentes do reality show, mas a palavra final é dos telespectadores. Durante a semana, vão decidir quem passa de cada uma das duplas que foram apresentadas na final do «Desafio Final», no dia 17 de março. Sábado, será você aí quem casa quem decide os dois candidatos que vão entrar na casa mais vigiada do país, entres os cinco que vão competir por um lugar.

Andreia Lemos foi quem que passou à próxima fase. Com o apoio de Bruna Gomes e Francisco Monteiro, a candidata irá a votos do público na estreia do novo «Big Brother». Será que vai conseguir entrar? O voto será seu. Conheça melhor aqui a aspirante a concorrente:

No final do programa, Andreia Lemos afimou: «Estou muito feliz por poder estar no sábado na decisão final. É uma oportunidade que vou agarrar de certeza absoluta.» A candidata revelou ainda como será o seu jogo, se entrar na casa: «podem esperar uma Andreia muito parecida à Bárbara Parada. Eu identifico-me muito com ela. Sinto-me uma menininha como ela e há valores que eu não vou perder nunca.» Veja aqui as declarações completas: