Soraia Moreira perde peso com mudança de vida: «Muitas vezes não pensamos nisso...»

Soraia Moreira, a grande vencedora do Big Brother 2020, deu uma entrevista exclusiva à SELFIE. Nesta conversa, Soraia fala sobre o seu nosso desafio pessoal. A Miss Popular Setúbal 2024 não come alimentos processados ou que contenham açúcar industrial há cerca de um mês. Sobre esta mudança drástica, Soraia Moreira confessa: «Notei uma grande diferença».

Neste exclusivo da SELFIE, a ex-concorrente do Big Brother revela que ter participado no concurso "Miss Setúbal" foi uma "motivação extra" para esta mudança na alimentação.

Soraia começa o exclusivo dizendo: «Devemos gostar de nós como somos, mas devemos sempre alcançar o nosso melhor e estava um pouco estagnada. Treinava, mas a nível de alimentação não me preocupava muito com o que estava a comer».

A Miss Popular Setúbal 2024 acrescenta: «Isso afeta muito a nossa vida, não só a nível físico como também com o facto de dormir mal, não ter energia, estar sempre cansada e ter dores de cabeça. Está tudo interligado, mas muitas vezes não pensamos nisso».

A noiva de Daniel Guerreiro mostra-se mais confiante do que nunca e revela que esta mudança no estilo de vida trouxe-lhe mais energia e confiança: «Quando deixei de comer alimentos processados e com muito açúcar, porque comia quase todos os dias bolachas, notei uma grande diferença. Estou com mais energia, estou mais alerta, muito melhor. Significativamente melhor e a nível físico também me senti melhor comigo mesmo. Sinto-me mais confiante».