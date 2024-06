Fábio Caçador e Daniela Ventura em novo bate boca: «Estás a ser mal educada!»

Durante uma dinâmica em que o Big Brother pediu opinião dos concorrentes sobre vários temas, Fábio Caçador e Daniela Ventura entraram numa nova discussão. «A idade traz maturidade?» foi o mote do bate boca. Fábio argumentava que a idade das pessoas envolvidas devia ser considerada. Daniela, por outro lado, defendia com firmeza que não é preciso ter idade para se ter maturidade, mas considera as vivências da vida importantes.

Fábio não gostou de ser interrompido e que Daniela não ouvisse o seu ponto de vista, acusando Daniela: «Estás a ser mal educada!»

A discussão ficou suspensa entre os dois, mas Inês Morais e David Maurício juntaram-se à conversa. David do lado de Fábio e Inês do lado de Daniela.

Recorde-se que esta não é a primeira discussão do dia.

Durante uma dinâmica do «Big Brother», David Maurício e Fábio Caçador discutiram sobre aspetos das lideranças um do outro, ao mesmo tempo que Daniel Ventura esperava a sua vez para atribuir características a colegas. Perante a discussão de ambos, Daniela viu-se obrigada a intervir uma vez que queria dar a sua opinião. Chateada com a situação, Daniela sentou-se no sofá e terminou a sua participação na dinâmica. Para ajudar à situação, Inês Morais juntou-se à discussão contra Fábio: «És muito reles», acusou a jovem depois de Fábio ter dito que não conseguia copiar a maldade da colega.

Fábio e David não gostaram da atitude de Daniela, e acusaram-na de falta de moral, acusando a mesma de ter passado muito tempo do programa a discutir. Daniela não gostou de ver David ir contra si e retorquiu: «Estás-te a jogar para cima de mim porquê?»

David não gostou de ver Daniela aos gritos e Daniela justificou-se, dizendo que os colegas não podem estar a falar enquanto a própria fala: «Cambada de putos mimados. Estou tão irritada».

Perante o caos instalado na casa, Fábio decidiu impor a sua voz: «Agora vou falar!»