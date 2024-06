A passar por uma fase difícil, Rute Freitas surge irreconhecível num desabafo no Instagram: «A minha cabeça está mentalmente destruída»

Rute Freitas, ex-concorrente da Casa dos Segredos, partilhou na sua conta de instagram uma desabafo sério e deu a entender estar a passar por uma fase muito complicada na sua vida. «A minha cabeça está mentalmente destruída (...) Só Deus sabe a minha situação» escreveu Rute, que diz estar cansada de ser humilhada, de ser mal tratada e de receber ódio nas redes socias: «Ansiedade ao máximo». Leia aqui tudo o que a ex-concorrente escreveu:

Outro ex-concorrente da Casa dos Segredos também partilhou um testemunho nas redes sociais, sobre saúde mental e ansiedade. Marco Costa, ex-concorrente da Casa dos Segredos 2 e do Big Brother Famosos, emocionou os seus seguidores com um vídeo muito emotivo, partilhado na sua conta de instagram. Nele fez um desabafo sincero e delicado, com lágrimas nos olhos, sobre a sua saúde mental, falando sobre o que é ter ansiedade. «Há lutas diárias vividas no silêncio» escreveu o pasteleiro, continuando: «Que sejamos todos mais o colo que acolhe do que o dedo que aponta (...) Por muito fortes que achem que os outros são, sejam gentis! Faço este desabafo numa tentativa de chamada de atencao». Veja o vídeo:

Mas não é só com estes desabafos que Marco Costa cativa os fãs. Marco Costa é um pai babado! O ex-concorrente tem habituado os seguidores do Instagram a momentos irresistíveis ao lado da filha Emília. O pasteleiro partilhou um vídeo da bebé a dançar. A acompanhar o momento, escreveu: “Carolina, o que é que tu lhe andas a ensinar?”. Veja o vídeo, aqui: