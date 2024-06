Os palpites polémicos de Francisco Monteiro e Márcia Soares sobre a grande final: «Se pudesse escolher o meu vencedor, seria...»

A grande final do Big Brother 2024 aproxima-se! Márcia Soares e Francisco Monteiro, comentadores desta edição, estiveram à conversa com a repórter Daniela Magalhães durante a última gala e deram alguns palpites sobre a final do reality show.

Francisco Monteiro começou por destacar quem merecia vencer o programa: «Não tenho estado muito atento essa questão das times, não sei o peso que terá (…) Isso do merecer, por ter dado mais ao programa, goste-se ou não se goste, eu acho que tem que ser um bocadinho entre a Inês e a Daniela.», começou por dizer Zaza, que admitiu de seguida: «A Inês foi-me conquistando ao longo do programa, eu comecei por não gostar nada da Inês e hoje em dia, já gosto muito mais do que gostava. Não sei se vai ser suficiente, mas já achei menos que ela poderia ganhar».

Márcia Soares também deu a sua opinião: «Por merecer, de entrega ao jogo, acho que é Daniela. A Inês entrou com muita força e nunca perdeu essa força, foi muito constante. A Daniela já teve momentos altos, momentos baixos, de entrega ao programa acho que foi ela que entregou mais.»

«Se pudesse escolher o meu vencedor, seria a Inês», confessou ainda Márcia, que apontou também André Silva como o potencial vencedor: «E que ganhe o melhor, ou o pior».