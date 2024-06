Agora fora da casa, David Maurício reflete sobre Daniela Ventura: «Nunca a amei (...) não sei se está a fazer jogo comigo»

Depois de ter sido expulso do Big Brother a três dias da final, David Maurício esteve no Dois às 10, com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, para fazer o balanço do seu jogo e como já seria de esperar, a relação com Daniela Ventura foi o grande tema da conversa. Os apresentadores quiseram saber em concreto o que David sente pos Daniela, e este não se inibiu de responder da forma mais honesta: «Nunca amei a Daniela (...) não sei se ela está a fazer jogo comigo (...) não vou meter as minhas mãos no fogo». Mas o ex-concorrente acabou mesmo por admitir: «Ela certamente usou-me no jogo»

Após assistir a imagens fortes de discussões que teve com Daniela Ventura, David Maurício confessou: «Agora que estou de cabeça mais fria, vejo que devia ter tido uma postura mais firme, não ter deixado que as coisas chegassem a um determinado ponto. Não é bonito o que aconteceu. Sinto mágoa, uma certa tristeza de ter passado por algumas situações destas»

Apesar de tudo, David Maurício garante: «Nunca usei a Daniela por jogo (...) ganhei sim um sentimento por ela».

Sobre a sua expulsão, David Maurício confessou que «não estava nada à espera» e que «estava muito confiante» do seu jogo e da possibilidade de chegar à final do Big Brother.

Hoje, dia 28 de junho de 2024, David Maurício volta à antena da TVI! O ex-concorrente vai marcar presença nos programas Última Hora e Diário, para comentar tudo.

David Maurício, que foi nomeado um total de 11 vezes nesta edição do Big Brother, acabou por ser expulso, após três meses na casa mais vigiada do país. David Maurício «morreu na praia», deixando a competição com 30% dos votos. Reveja aqui o momento da sua expulsão, que ninguém na casa quis acreditar, que até deixou Cláudio Ramos de boca aberta:

David Maurício emocionou os seus seguidores do Instagram, logo após abandonar o Big Brother, ao chegar a casa e reencontrar-se com alguém muito especial... O seu cão! Veja aqui o momento: