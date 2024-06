Inês Morais culpa Fábio Caçador pela discussão feia, carregada de insultos: «Ainda estou com raiva…»

Inês Morais reage à discussão polémica com Fábio Caçador: «Ainda não me arrependo...»

Uma carne esquecida, gerou o caos na casa do Big Brother, na última semana do programa. Inês Morais passou-se e discutiu com Fábio Caçador. Os insultos usados deixaram Cláudio Ramos «sem palavras».

No programa Especial, Cláudio Ramos questionou Inês Morais sobre o que passou. A concorrente afirmou que Fábio a anda a enervar desde o dia anterior. Afirmou que vai continuar a reagir da maneira como agiu, porque afirma ser assim.

«Eu reajo assim, eu vou continuar a reagir assim porque eu sou assim. Neste momento, como ainda estou com raiva, ainda não me arrependo de nada. Amanhã, se tiver de pedir desculpa ou entender, peço. Para já ainda não tenho», declarou Inês.

Nessa altura, Cláudio Ramos pergunta a Inês se quando diz, em televisão, «seu nojento, seu porto, dás-me nojo», se isto é uma coisa que lhe está a sair da boca para fora, e não lhe esta a sair do coração?».

Inês responde, dizendo que foi provocada. «Claro que não me está a sair do coração, mas se ele me está a provocar, vai me sair exatamente o que me saiu ali (…) Ele reparou que eu já me estava a passar e ele mesmo assim continuou. Eu senti-me enervada e reagi assim. Amanhã talvez lhe peça desculpa, neste momento ainda tenho raiva», declarou a concorrente, sem pedir desculpas.

Cláudio Ramos também confrontou Fábio Caçador e o concorrente explicou que tentou «desvalorizar» os insultos de Inês. «Obviamente que afeta um bocadinho», declarou.

«A Inês está a dizer que eu provoquei, nada disso é verdade. Ela está arrependida do que fez, e de alguma forma envergonhada e a tentar de alguma forma justificar a culpa para o outro lado», declarou Fábio, acrescentando: «A culpa existe de parte a parte (…) Estou arrependido do tom que usei, do palavreado que usei», disse Fábio.