Exclusivo! Carolina Nunes está apaixonada por João Oliveira? Concorrente esclarece: «Eu penso que sim, mas...»

Carolina Nunes é expulsa do Big Brother e a reação com João Oliveira dá que falar

Cláudio Ramos conduziu mais uma gala do «Big Brother 2024», este domingo, dia 16 de junho. O programa ficou marcado por várias surpresas!

Após João Oliveira ter sido salvo, o duelo final ficou entre Carolina Nunes e Fábio Caçador. Os portugueses votaram e decidiram expulsar Carolina Nunes tendo obtido 49% dos votos.

Após a saída da casa mais vigiada do País, Carolina Nunes esteve numa entrevista exclusiva para o digital do Instagram da TVI, com a repórter digital do Big Brother, Mafalda Oliveira.

«Acaba por ser um sentimento muito agridoce, sinto que morri literalmente na praia, mas ao mesmo tempo sinto que não morri pelos maus motivos», começou por dizer.

«Sinto que a minha prestação poderá ter sido demasiado estável ao longo do tempo, o que também foi bom para mim, orgulho-me disso, entrei e saí a mesma Carolina, e eu só acho que é muito bom sair realizada com o que fiz lá dentro», acrescentou.

Carolina Nunes e João Oliveira foram um 'casal' que se formou dentro da casa mais vigiada do País. Na entrevista exclusiva, Carolina Nunes foi questionada se se apaixonou por João, Carolina respondeu: «Eu penso que sim, mas vamos ver cá fora. Cá fora é outra coisa, lá dentro é completamente diferente, mas estou cá fora à espera deles, espero que ele também só saia na final».