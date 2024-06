Catarina Miranda revela como está relação com a ‘grupeta’ fora do Big Brother! Saiba tudo

Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother e a casa reagiu assim... Veja as imagens mais marcantes!

O momento que ninguém esperava ver! As imagens do abraço de Catarina Miranda e Francisco Monteiro (Fotos)

Catarina Miranda esteve presente na gala do Big Brother deste domingo, 16 de junho. No intervalo da gala, estivemos à conversa com a ex-concorrente que fez um balanço do seu regresso à vida real.

«Já deu para estabilizar um bocadinho, tenho recebido o carinho do publico que é sempre muito bom», começou por revelar.

«Tenho vários projetos novos», adiantou ainda.

Recentemente, Catarina Miranda anunciou o fim do seu relacionamento. A ex-concorrente mostra-se tranquila e revela: «Estamos em stand by, cada um vai à sua vida… Eu quero muito ficar em Portugal».

«Estou solteira, mas não estou disponível», explicou.

Quando questionada sobre a sua relação com os restantes ex-concorrentes, Catarina Miranda esclarece: «Com alguns eu falo, não com muitos, até porque eu estou mais preocupada em trabalhar do que em sair à noite. Estou focada no meu futuro e por isso não tenho muito tempo para conviver com eles»

«Sinceramente, para mim é-me indiferente. Cá fora somos todos pessoas, cada um vai à sua vida, não tenciono aprofundar relações», acrescentou.

Quanto à ‘grupeta’ da qual fazia parte no Big Brother, Catarina Miranda confessa que não tem relação com os restantes elementos e garante: «Encontramo-nos aqui nas galas e acho que está bom».

Sobre o jogo do Big Brother, Catarina Miranda afirma: «Desejo sucesso a todos e que ganhe o melhor. Quem o publico achar que merece ganhar, para mim está ótimo».

Catarina Miranda não se quis pronunciar sobre quem será o grande vencedor, na sua perspetiva, mas confessou que tem uma preferência: «Há uma pessoa que eu gostava muito que ganhásse. Não que me fizesse sentido, mas acho que merece», rematou.

Veja o vídeo completo aqui: