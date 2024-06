Inédito! Big Brother 'entra em jogo'… Os concorrentes vão ver a seleção no Euro 2024!

No Big Brother, os concorrentes vão ter uma oportunidade inédita e assistir aos jogos de Portugal no Euro 2024, na Alemanha.

A Seleção Nacional estreia-se esta terça-feira, 18 de junho, na competição, frente à Chéquia.

«A Worten aliou-se ao Big Brother para trazer o melhor do futebol à casa. Vamos juntos torcer por Portugal», anunciou o anfitrião da casa mais vigiada do país.

Através de uma televisão e uma soundbar, os concorrentes vão viver uma experiência imersiva de som e imagem que os vai levar da casa para o campo!

Nos próximos dias, os concorrentes do Big Brother vão viver a emoção do futebol e vibrar com a Seleção Nacional!