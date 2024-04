Catarina Miranda reage à expulsão de Jacques Costa de forma efusiva: «Foi expulsa, achei justo»

Na última gala do Big Brother, uma atitude de Jacques Costa marcou a noite e causou muitas reações: Não quis nomear e sofreu as consequências. Foi expulsa do programa, em direto, num momento imprevisto. Cláudio Ramos expressou o seu desagrado para com este comportamento e tanto este como o Big, incentivaram a concorrente a nomear, a que se continuou a recusar. No pós-gala, dentro da casa, as reações foram muitas e os comentários fortes! Margarida louvou a atitude persistente, corajosa e coerente de Jacques Costa, que levou a sua palavra até ao fim, Renata defendeu que a ex-colega esteve no seu direito e tomou a decisão mais coerente com a sua postura no jogo, mas Catarina Miranda não foi tão benevolente na sua opinião. Catarina acha que Jacques teve consequências para os seus actos, principalmente perante os colegas, o Big e todo o trabalho da produção do programa. Veja tudo aqui:

«Deu-me muito desconforto estar num sítio com uma pessoa que podia estar a manipular o público» explicou Jacques no momento, que achou que não seria correto nomear determinados colegas e de certa forma, manipular a visão do público: «Não aceito que pessoas tentem roubar momentos de outras, porque aqui somos todos pessoas reais». Veja todas as reações durante a gala:

No Instagram, Jacques Costa partilhou uma fotografia sua do momento, com um sorriso rasgado, com uma simples descrição: Obrigado.