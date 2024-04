David Maurício e Daniela Ventura vivem um amor proibido? Saiba tudo!

No Big Brother 2024, David Maurício e Daniela Ventura assistem a imagens carinhosas dos dois, na gala de hoje, 07 de abril. Os dois concorrentes têm criado uma relação forte e têm-se vindo a aproximar de dia para dia. Veja os melhores momentos dos concorrentes ao longo desta aventura:

De recordar que Daniela Ventura converteu-se ao Islamismo em 2022. Como tal, só se pode apaixonar por alguém da mesma religião que a da concorrente.

No confessionário, os concorrentes falam com Cláudio Ramos sobre esta aproximação. O concorrente tece bonitas palavras à concorrente. Cláudio Ramos quer compreender como estão os corações dos concorrentes. Saiba quais foram as respostas:

Nesta conversa, Claúdio Ramos confronta os concorrentes com vários exemplos de momentos românticos entre os dois. David Maurício deixa Daniela Ventura sem palavras com vários elogios. Ora veja:

No final da conversa, Cláudio Ramos, Daniela Ventura e David Maurício protagonizam um momento muito engraçado. Daniela Ventura fica muito surpreendida por o apresentador ter confessado que era homossexual, pondo todos com gargalhadas no estúdio. Não perca este momento!