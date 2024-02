Bruna Gomes está de luto: «Virou uma estrelinha»

Bruna Gomes está de luto. A influencer digital acordou com a triste notícia que o "Piranho virou uma estrelinha". O cão da ex-concorrente do Big Brother não resistiu a uma cirurgia de emergência.

Bruna partilhou com os seguidores esta notícia e confessou: "O Piranho já era um milagre, a mãezinha era super pequenina, ele tinha outros irmãozinhos e mesmo com pouco espaço sobreviveu. Eu sonhava com um cãozinho chamado Piranho e ele sempre foi o que eu sonhei. Não consegui a tempo fazer com que ele estivesse comigo, por todas outras questões de saúde também e hoje o que fica é a imensa saudade".

No fim do texto, Bruna Gomes garante: "Vou lembrar para sempre de ti, Pipi".

Bernardo Sousa, vencedor do Big Brother Famosos 2, comentou a publicação da noiva: "nossa estrelinha".

De recordar que o casal conheceu-se e apaixonou-se no Big Brother Famosos 2 e está noivo desde dezembro!

Veja o momento em que Bruna Gomes admite que nunca ambicionou casar, mas está muito contente e explica em que situação teve oportunidade de testar um vestido de noiva: