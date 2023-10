Exclusivo: O que Bruna Gomes gostava de ver entrar na casa? Descubra aqui!

Prestes a começar mais uma gala do Big Brother, a nossa repórter digital, Mafalda Oliveira, conversou com a comentadora, Bruna Gomes sobre quais as suas expectativas para esta noite.

O principal tema foi a entrada de novos concorrentes no jogo, anunciada em primeira mão esta semana por Cristina Ferreira. O que será que Bruna gostava de ver entrar na casa?

«Têm que entrar no mínimo 4 pessoas, imaginem agora uma galera nova, dois no anexo e dois 'na casa, para dar uma tumultuada», afirmou Bruna Gomes.

Questionada sobre o que faz mais falta ao jogo, a influencer digital respondeu: «Essa semana o anexo entregou de tudo, briga, romance, muito barraco, diversão, danças, que continuem nesse ritmo com mais pessoas».

A casa do Big Brother nas últimas semanas tem estado imparável. Na gala de hoje, os concorrentes vão ser surpreendidos com a grande novidade: novos concorrentes vão entrar para a casa mais vigiada do País, tal como revelou Cristina Ferreira.

Através do Instagram oficial do Big Brother, já conseguimos saber algumas pistas sobre alguns concorrentes que vão habitar com os concorrentes: «Tenho a estratégia de cobra, vou rodando até atacar»; «Sou menino da mamã»; «Gosto de ser a melhor»; «Irrito as pessoas que têm egos inflamados».

«Os novos concorrentes estão prontos e cheios de vontade de entrar. Prometem mexer coma casa!», garantem. Não perca a gala desta noite, vai ser surpreendente!