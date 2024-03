Cláudio Ramos recorda polémica entre Bruno Savate e Miguel Vicente: «Houve um aproveitamento, mas tu...»

Bruno Savate consagrou-se como o grande vencedor do Big Brother - Desafio Final. Em segundo e terceiro lugar ficaram Bárbara Parada e Ana Barbosa.

O vencedor marcou presença no "Dois às 10" hoje onde fez um balanço sobre a sua participação no programa e falar obviamente sobre a vitória. No entanto houve um pormenor que também foi discutido no final da conversa. Cláudio Ramos recordou a polémica entre Bruno Savate e Miguel Vicente, ou seja, na tentativa de agressão.

O apresentador acredita que Bruno Savate não tinha qualquer intenção de agir violentamente contra Miguel. Cláudio Ramos referiu que "acredito mesmo que houve um aproveitamento, mas tu não ias agredir o Miguel".

Ainda assim, Cláudio confrontou Bruno e perguntou "Ias agredir o Miguel?", ao qual Bruno Savate responde "Sinceramente, passou-me pela cabeça, mas caí em mim e não o fiz".

Veja o que aconteceu entre Miguel Vicente e Bruno Savate.

Foi no Extra do Big Brother – Desafio Final,que vimos os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do País, com apresentação de Flávio Furtado e comentários de Cinha Jardim, Merche Romero e Sílvia Silva. Bruno Savate perdeu a cabeça com Miguel Vicente e teve de ser separado pelos colegas.

Reveja o momento em que é revelado o grande vencedor do Big Brother - Desafio Final.