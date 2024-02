As revelações de Miguel Vicente em entrevista a Goucha: «Para mim eu sou o melhor...»

Miguel Vicente, vencedor do «Big Brother 2022» e ex-concorrente do ‘Desafio Final’, esteve no programa «Goucha» esta sexta-feira, para explicar os motivos da sua desistência e recordar o seu percurso no jogo.

Manuel Luís Goucha começou por questionar se tinha a perceção que o público poderia não estar a gostar do seu novo percurso: «É o jogo que eu sei fazer (…) Se calhar um bocadinho mais aguerrido porque as pessoas que estavam lá dentro tinham personalidades mais fortes. O que eu percebi das votações foi que houve uma junção de vários grupos para me tentarem tirar de lá», frisou Miguel Vicente.

O algarvio garantiu: «O Miguel Vicente é confiante naquilo que é capaz e muitas vezes isso é confundido com arrogância (…)». Miguel Vicente confessou ainda que se mostrou um pouco «de pé atrás» por saber que ia jogar com concorrentes fortes: «É claro que mais uma conquista dá-nos sempre mais confiança, mas eu estava um bocado reticente porque houve outro Big Brother, outros concorrentes, mas ao mesmo tempo pensava ‘vão entrar muitos bons concorrentes, melhores que eu’»

Apesar de ter desistido do programa, Miguel Vicente acredita: «Eu achava que havia concorrentes tão bons como eu, mas para mim eu sou o melhor».

Recorde-se que Miguel Vicente desistiu do Big Brother - Desafio Final no dia 7 de fevereiro. «Não me sinto derrotado, sei que ainda há muita água a correr pela ribeira. Nunca desisti de nada na minha vida e quero anunciar que me vou hoje embora. A minha saúde está acima de tudo», começou por referir aos colegas, visivelmente emocionado.

Miguel acrescentou: «Quero agradecer ao Big Brother pela oportunidade e quero agradecer às pessoas que sempre acreditaram em mim e votaram muito em mim. Não quero ficar aqui mais, não me identifico. Não me identifico. Obrigada a todos os que acreditam em mim e peço desculpa por vos estar a desiludir», rematou já em lágrimas.

Esta decisão aconteceu depois de Bruno Savate ter sido salvo em primeiro lugar, numa votação muito renhida. Aconteceu ainda na noite em que Miguel Vicente celebrou o seu 30.º aniversário, deixando todos os colegas completamente em choque.