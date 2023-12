Confirmadas mais duas edições de Big Brother! Cláudio Ramos e Cristina Ferreira assumem a condução

Parece que o Big Brother veio para ficar. A TVI acabou de anunciar mais duas edições deste formato. O Big Brother: Desafio Final, cuja estreia está marcada para o início de 2024 e o Big Brother 2024, que está agendado para o decorrer do mesmo ano.

«Cláudio Ramos reencontra-se com o Big Brother e prepara uma edição muito especial para animar o começo de ano na casa mais vigiada do País», confirma a TVI, apresentado Cláudio Ramos como o apresentador do Big Brother: Desafio Final, que estreará no início de 2024. Lembramos que Cláudio Ramos,além de ter participado no reality show em 2002, foi também o apresentador de duas edições: Big Brother 2020, a solo na condução, Big Brother: Duplo Impacto e Big Brother 2021, ao lado de Teresa Guilherme e Manuel Luís Goucha, respetivamente.

Ainda em 2024, Cristina Ferreira voltará aos ecrãs na condução de um novo Big Brother. «Cristina Ferreira, apresentadora da atual edição, fica também confirmada como apresentadora do BB 2024», podemos ler no comunicado feito pela estação.