Fora do Big Brother, David Maurício faz comunicado: «Estou sem palavras…» Veja aqui!

David Maurício: as fotos mais sensuais do concorrente que 'parte corações' no Big Brother 2024

David Maurício deixa todos surpreendidos com as suas perspetivas sobre a relação com Daniela Ventura - Veja a conversa completa

A três dias da grande final do Big Brother, David Maurício foi o concorrente menos votado pelo público e «morreu na praia», abandonando a casa mais vigiada do país.

Os quatro finalistas desta edição do Big Brother ficaram encontrados: André Silva, Inês Morais, Daniela Ventura e Fábio Caçador. Um deles será o grande vencedor!

Esta sexta-feira, 28 de junho, David Maurício recorreu às redes sociais para partilhar um comunicado, onde agradeceu o carinho que recebeu ao longo dos últimos meses e fez um balanço das suas primeiras 24 horas fora da casa do Big Brother.

«Passaram 24 horas desde a minha saída da casa mais vigiada do país! Fui recebido com um amor incansável que me enche o coração só de pensar. Vocês foram exímios! Estou SEM PALAVRAS! ❤️», começou por escrever o ex-concorrente do Big Brother.

«Espero que tenham gostado do meu primeiro dia na realidade que é o mundo atual. Adorei estar no #doisas10 e puder fazer parte do (último) última hora e direto. Um agradecimento especial também as palavras do grande BIG que foram marcantes e que certamente as irei levar no meu coração para sempre», acrescentou.



«Não era o desfecho que sonhei mas ganhei-vos a vocês e isso é melhor que qualquer prémio! ESTRELAS! Eu fiz o meu!🦁», rematou.