10 set, 21:41

Cristina Ferreira impressionou tudo e todos com um look deslumbrante na gala de estreia do Big Brother 2023.

A nova edição do «Big Brother» 2023 acaba de estrear e, como sempre, a nossa apresentadora, Cristina Ferreira, deslumbrou na escolha do look.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI escolheu um vestido vermelho e deixou tudo e todos boquiabertos com o look deslumbrante, de cortar a respiração.

look de Cristina Ferreira na gala de estreia do «Big Brother» 2023.