De novo juntos: Márcia Soares e Francisco Monteiro têm grande novidade!

Márcia garante: «Se fosse jantar amanhã iria jantar com o Francisco e não com o Zé Pedro»

O «Big Brother 2023» já terminou mas a vida fora da casa continua a dar muito que falar, sobretudo quando o tema é Francisco Monteiro e Márcia Soares. Se dentro do jogo a relação dos dois deu «água pela barba», cá fora as coisas não parecem ter mudado muito.

Agora, Márcia Soares e Francisco Monteiro vão estar novamente juntos, numa grande novidade que foi conhecida esta quarta-feira: Os dois ex-concorrentes vão dar a primeira entrevista a sós, no programa «Dois às 10» da TVI, amanhã, dia 11 de janeiro.

«Márcia e Francisco. Primeira entrevista juntos. Amanhã, o reencontro que todos estamos à espera. Não perca!», lê-se na publicação partilhada esta quarta-feira no Instagram Oficial da TVI.

De recordar que os dias após a final do «Big Brother 2023» foram conturbados para a relação de Francisco Monteiro e Márcia Soares. Logo no primeiro dia fora da casa, Márcia Soares deixou de seguir Francisco Monteiro no Instagram.

No Dois as 10, a ex-concorrente explicou os seus motivos: «Primeiro porque me apeteceu. Apeteceu-me porque vi aquele vídeo na Internet e eu quando o vi a falarem no Devela, eu sei que é o Vale que puxa por ele um bocadinho, mas a maneira como ele fala, a expressão que ele tem naquele vídeo fez-me relembrar tudo aquilo de negativo que passámos dentro da casa, é aquela personagem que eu não gosto», disse.

Os dois ex-concorrentes estiveram juntos pela primeira vez no sábado, no programa Em Família - em conjunto com os restantes finalistas - e revelaram que apesar de ainda não terem tido uma conversa presencial, trocaram mensagens, mas não correu da melhor forma.

Em entrevista exclusiva ao Digital da TVI, a terceira classificada do Big Brother já tinha revelado que gostava de conversar com Francisco Monteiro para esclarecer algumas coisas e confessou que o colega «foi importante» para si.

Também Francisco Monteiro já tinha expressado vontade de conversar a sós com Márcia Soares e garantiu: «Eu vou fazer aquilo que eu quero. Se neste momento eu sinto ou quero estar próximo da Márcia, eu vou estar próximo da Márcia. Não há ninguém que me vá dizer o contrário».

Entretanto esta terça-feira, 9 de janeiro, Márcia Soares voltou a seguir Francisco Monteiro nas redes sociais, o que deixou os fãs em alerta! Hoje soubemos que os dois vão ao «Dois às 10», suspeitando-se por isso que tenham novidades para partilhar.