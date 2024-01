Influenciável? Francisco Monteiro esclarece: «Se eu quero estar próximo da Márcia, vou estar…»

Como era Márcia Soares antes de entrar no Big Brother? Veja as imagens irreconhecíveis!

Alerta «marisco»? Márcia Soares partilha fotografia curiosa: «Porque é que eu gosto tanto do que me faz mal?»

Francisco Monteiro foi o grande vencedor do Big Brother 2023! Estivemos à conversa com o ex-concorrente, que fez um balanço muito positivo da sua participação no reality show, considerando-se «um dos melhores concorrentes de sempre». Francisco Monteiro revelou como esá a ser a sua vida fora da casa mais vigiada do país e esclareceu algumas polémicas.

Francisco Monteiro foi desafiado a responder a comentários dos seguidores do programa. Veja aqui:

«O teu problema é seres influenciável, não pensares pela tua própria cabeça», escreveu um dos seguidores nas redes sociais.

Francisco Monteiro reagiu imediatamente: «Mentira!».

«Eu vou fazer aquilo que eu quero. Se neste momento eu sinto ou quero estar próximo da Márcia, eu vou estar próximo da Márcia. Não há ninguém que me vá dizer o contrário», explicou.

«O meu trajeto ao longo destes 28 anos mostra que se há coisa que eu não sou, é influenciável», acrescentou.