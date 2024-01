O que significa a frase que Márcia leu no «Goucha»? Envolve Francisco e um momento especial no BB

Márcia Soares: «Confesso, sou um bocado irritante. Não deixo passar aquilo que me incomoda»

Márcia Soares é a terceira classificada na edição de 2023 do «Big Brother» e foi, desde cedo, uma das concorrentes mais faladas na casa. A sua relação inconstante com Francisco Monteiro foi um dos pontos mais marcantes da sua passagem pela casa mais vigiada do país e Manuel Luís Goucha quis saber mais.

No fim da entrevista onde muito se falou do grande vencedor desta edição, Márcia Soares quis ler uma frase que para muitos foi enigmática, mas que remete para um momento especial do programa, que envolve precisamente Francisco Monteiro.

«Todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo», lê-se na frase proferida por Márcia e que constava de um pequeno cartão. Mas se ainda assim não se recorda de que momento fará parte, nós damos uma ajuda.

A uma determinada altura do programa, numa dinâmica, Francisco Monteiro encarnou o papel de sábio da casa e tinha de dar frases aos colegas e foi precisamente essa frase que decidiu atribuir a Márcia Soares, numa altura em que os dois concorrentes estavam mais próximos.

«O fundamental é exatamente isto 'o mestre é o tempo', tu nunca sabes o tempo que tens e se nós vamos estar a contabilizar o que vamos fazer numa linha temporal, se calhar não fazes nada», disse na altura Francisco à colega.

O ex-concorrente acrescentou: «Quando tu te projetas no tempo dessa maneira estás a faltar à verdade contigo mesma, porque não está na tua mão, tu não fazes linhas temporais, a vida vai por ela e a única coisa que podes fazer é tomar as tuas próprias decisões no dia a dia».

Depois, Francisco acabou por enquadrar o tema no programa e tentar o tão desejado beijo, que nunca chegou a conseguir lá dentro: «Não sabemos o tempo que temos e andamos aqui a protelar o nosso beijo e a verdade é que saindo um de nós não há beijo para ninguém», sublinhou.

«E quando se fala muito até dia 31 de dezembro, acho que é uma falta de respeito para com a vida, porque mais uma vez se está a estabelecer linhas temporais, estamos a desvincular-nos da escola da vida», insistiu Francisco Monteiro, perante o silêncio de Márcia Soares.

Recorde o momento em cima e veja em baixo o momento em que, na entrevista com Manuel Luís Goucha, Márcia assume sentimentos por Francisco Monteiro, apesar de se mostrar desiludida com o beijo que o ex-concorrente deu a Joana Sobral já cá fora, após o programa ter acabado.