Francisco Monteiro partilha fotografia de mão dada a alguém e Márcia Soares reage! Saiba tudo

Francisco Monteiro, comentador do "Big Brother 2024" e vencedor do "Big Brother 2023", partilhou uma fotografia, na sua rede social pessoal, dia 27 de abril, na qual surge de mão dada com alguém! Saiba mais...

O comentador do "Big Brother 2024" decidiu publicar uma fotografia, na qual se veem duas mãos dadas. Na legenda do registo, Francisco Monteiro deixou apenas um emoji em forma de coração preto.

Na rede social X (antigo Twitter), os seguidores reagiram a esta partilha e começaram as suposições, tais como: «Ainda bem que é sempre a Márcia a acusada de alimentar isto para ter protagonismo», ao que o vencedor respondeu: «O que é que a minha mão com a mão de alguém tem a ver com a Márcia? Elucida-me».

Márcia Soares já reagiu! Depois de muitos fãs atirarem que podia ser a sua mão, a comentadora do Big Brother 2024 atirou, sobre a mão que dizem ser dela: «Que cor faço para a semana?», escreveu na legenda de uma imagem onde mostra a sua mão, que se nota ser diferente da partilhada por Francisco Monteiro.

Desta forma, o vencedor do "Big Brother 2023" confirmou que aparece nessa fotografia, sem, no entanto, revelar a identidade da pessoa a quem surge a dar a mão.

Veja aqui a fotografia:

Saiba mais sobre um assunto polémico que inclui Francisco Monteiro... E Catarina Miranda!

Desde o primeiro minuto, Catarina Miranda tem sido uma das concorrentes mais mediáticas desta edição e, desta vez, a chef de Almeirim gerou uma polémica que envolve o vencedor da edição de 2023 do Big Brother, Francisco Monteiro.

Num momento de descontração entre os concorrentes no sofá da casa mais vigiada do país, começam a falar de homens portugueses conhecidos e atraentes. Catarina Miranda não hesita em mencionar o vencedor da edição de 2023, Francisco Monteiro: «O Monteiro faz o meu estilo porque não é tonificado». Rita Oliveira apressa-se a destruir a fantasia de Miranda dizendo que «ele está com a Márcia», ao que a colega responde: «Ela não quer nada com ele!». Ao continuarem a comentar a dinâmica entre Francisco Monteiro e Márcia Soares, Miranda continua determinada: «Não acho que eles vão ter alguma coisa, até porque ele faz muito mais o meu género».

Francisco Monteiro não demorou a reagir com desagrado às palavras da concorrente nas suas redes sociais: «Não! Mas não se deve comentar a forma física de alguém que não conhecemos em televisão nacional. Mas isso é demasiado para a senhora entender, não é?». O grande vencedor da edição de 2023 chegou a ter alguns desentendimentos e momentos frágeis na casa devido à sua forma física e a alguns comentários que feriram algumas das suas sensibilidades.