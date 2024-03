Márcia Soares mostra foto inédita que mostra cumplicidade com Francisco Monteiro

Estamos a poucas horas da grande estreia de Márcia Soares e Francisco Monteiro como comentadores das galas do Big Bother 2024. A nova edição do reality show da TVI estreia esta noite, dia 24, com apresentação de Cláudio Ramos.

No Instagram, Márcia Soares não deixou passar este marco na sua carreira em claro. A finalista do Big Brother 2023 partilhou uma fotografia em que aparece bem cúmplice do grande vencedor da edição de 2023. Márcia Soares e Francisco Monteiro surgem lado a lado.

Além disso, a empresária dedicou palavras ao seu «Francisco Mouuuuuteiro». «Estamos a horas de um dos desafios mais importantes das nossas vidas! Faremos de tudo para estar à altura deste compromisso, com toda a nossa essência, verdade, justiça e imparcialidade. Contamos convosco!»