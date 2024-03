Francisco Monteiro fala sobre novo desafio ao lado de Márcia Soares: «Vai sempre haver beijuta...»

«Os amoritos»! Veja as melhores imagens de Francisco Monteiro e Márcia Soares

Francisco Monteiro brinca com mensagem de…Márcia Soares: «Preferem doces ou salgados?»

Francisco Monteiro e Márcia Soares serão os novos comentadores do Big Brother 2024. Os ex-concorrentes vão ser a companhia especial de Cláudio Ramos todos os domingos, já a partir do dia 24 de Março.

Esta quarta-feira, 20 de março, estivemos à conversa com Francisco Monteiro, que se mostrou «muito entusiasmado» com o novo desafio: «Estou ansioso e quero muito fazer um bom trabalho».

«Ele não está ansioso por ver os concorrentes, está ansioso para ver a Márcia… Resta saber se vai haver beijuta ou não», interrompeu Bruno Savate.

«Vou dar uma beijuta ao Cláudio, vou dar uma beijuta ao concorrente que sair… vai sempre haver beijuta», respondeu Francisco Monteiro, em tom de brincadeira.

O vencedor do BB23 levantou ainda a ‘ponta do véu’ sobre a dinâmica que terá como dupla de Márcia Soares: «Diversão acima de tudo, sempre»

«A primeira vez será mais complicada para os dois, porque é terreno desconhecido, mas uma dinâmica engraçada de certeza absoluta», revelou ainda.

Recorde-se que Francisco Monteiro e Márcia Soares protagonizaram a grande história do Big Brother 2023. A ligação especial entre os dois, com muitos altos e baixos, gerou muita curiosidade e cativou o público. O vencedor do Big Brother 2023 já tinha explicado que entre ele e Márcia Soares apenas existe uma amizade.