As expressões e momentos icónicos que marcaram as últimas edições do Big Brother! Recorde aqui

«Os amoritos»! Veja as melhores imagens de Francisco Monteiro e Márcia Soares

O Big Brother tem marcado muitos portugueses pelos concorrentes que passam pela casa mais vigiada do País. Vários ex-concorrentes e vencedores do mesmo, protagonizaram expressões icónicas que deram que falar «fora da casa».

Recorda-se da corneta de Miguel Vicente, que gerou várias discussões na casa? Reveja um dos momentos mais polémicos da edição Big Brother 2022:

Não só a corneta, como também duas expressões que o vencedor do Big Brother 2022 marcou o público: «Bora Bora! Deixa arder!» e ainda «O último fecha a porta»:

Já na edição do Big Brother 2023, Francisco Monteiro, vencedor do programa e Márcia Soares, finalista do mesmo, protagonizaram momentos icónicos. Recorde-se que num dos desentendimentos dos dois colegas, Francisco Monteiro viralizou uma expressão que atirava várias vezes à colega, o famoso «Chá de Calmomila».

Essa expressão também veio devido ao facto da bebida «preferida» de Márcia Soares dentro da casa, era chá.

Já Francisco Monteiro, em várias discussões que tinha com alguns colegas, quando se mostrava «implacável», o concorrente dizia: «Só podes estar a dar tanga». Veja o momento:

Já nesta última edição do Big Brother – Desafio Final, Ana Barbosa, Débora Neves e Bruno Savate, também protagonizaram vários momentos icónicos.

Ana Barbosa marcou os portugueses com a famosa frase «Já berraste!». Ora reveja:

Bruno Savate, vencedor desta edição do Big Brother - Desafio Final, marcou o programa com o gorro que usava muitas vezes na casa:

Débora Neves, marcou a sua edição passada por estar sempre com uma tigela na mão. Ora veja: