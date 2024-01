Hugo Andrade fala sobre a sua orientação sexual: «Foi graus de embriagueza para contar a quem quer que seja»

Hugo Andrade fala do padrasto: «Não foi uma infância fácil, ele foi violento»

Hugo Andrade, segundo finalista desta edição do Big Brother, esteve presente esta tarde no programa «Goucha» onde falou sobre a sua orientação sexual.

O ex-concorrente começou por contar que quando era jovem, era um rapaz bastante inseguro: «A confiança veio com tempo e com a idade, mais quando me assumi. Até a minha orientação estar completamente definida na minha cabeça e na minha vida, eu era muito inseguro».

A altura em que começou por descobrir a sua orientação sexual, foi apenas aos 16/17 anos de idade: «Quando era um pouco mais novo, fixava-me em amigos meus, queria brincar sempre com eles, queria surfar com eles, andar de patins, skate, só queria estar, não tinha nenhum tipo de iniciativa ou algo que não fosse isso (…) mais tarde comecei a perceber ‘ok isto aqui não é bem amizade e começava-se a sentir o estímulo (…) tinha um pavor de alguém descobrir, da minha mãe, com tiques, o que fosse».

Hugo Andrade, sabendo que já sentia alguma atração por homens, teve uma namorada em que pensou casar e ter filhos: «Tivemos uma relação durante 3 anos em que éramos muito próximos (…) sentia-me muito feliz e realizado».

Quando se «mentalizou» que realmente gostava do mesmo sexo que o seu, foi no período em que esteve no exército: «Entrou o exército português na minha vida (…) veio-me isolar, pôr-me à parte da minha realidade (…) estando completamente privado das pessoas que mais gosto, tive de relativizar» «Pensei ‘eu realmente sei que tenho este estímulo, sei que sou assim por dentro, como é que vou exteriorizar, como é que eu vou conseguir assumir-me?’».

Aos 21 anos, numa fase em que terminou a relação com a sua ex-namorada, Hugo Andrade revelou que a primeira pessoa a quem contou foi à mesma: «Foi a primeira pessoa a quem contei, sóbrio, porque depois foi graus de embriagueza para contar a quem quer que seja».