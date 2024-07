Sandrina Pratas revela pormenores inéditos sobre o casamento: «A cerimónia foi Evangélica, porque somos...»

No programa de hoje do «Dois às 10», Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother 2020, conversou com Cristina Ferreira sobre o casamento de sonho!

Sobre a famosa 'noite de núpcias'...

«Chegámos a casa ás 7h da manhã por isso tivemos a noite de núpcias hoje e foram vocês que nos deram no hotel!»

«Declaro-vos marido e mulher!» – ouviu-se no sábado, em Beja, quando Sandrina e Lucas deram o nó para selar um amor que dá deu vida à pequena Ariel. O casal partilhou o amor que os une com amigos e família e prometeram amar-se para sempre...

A ex-concorrente do reality surpreendeu todos ao surgir com o vestido de noiva em estúdio! Ao lado do recém marido Lucas, os dois relembraram aquele que foi um dos dias mais felizes da sua vida. Sobre o vestido, Sandrina disse: «Era um sonho e vesti-me de cinderela (...) Princesa da Disney».

Sobre o amor: «Quando vi o Lucas foi amor à primeira vista». Os dois conheceram-se numas bombas de gasolina, mas na altura Lucas era comprometido e Sandrina entrou na casa mais vigiada do país. Quando saiu, os dois conectaram-se através de amigos em comum, há 3 anos.

O casal teve uma filha, a Ariel, que entregou as alianças. Ao descobrir a gravidez, Sandrina revelou: «Estive um mês fechada em casa a chorar».

«A cerimónia foi evangélica»

Lucas, o noivo de Sandrina, tem nacionalidade brasileira. Por este motivos, os dois revelaram que Lucas estava reticente em ar o dó, pelo que poderia vir a ser dito: «O Lucas por ser brasileiro casar podia ser por querer ter a nacionalidade portuguesa, mas não. Ele está a conseguir ter sem ser pelo casamento», revela a noiva. «As pessoas podiam pensar que era por interesse», acrescenta Lucas.

Se há casamento, há lua de mel! Os noivos revelaram qual o destino, que será em agosto: «Vamos dia 20 de Agosto para as Maldivas»

No final da conversa, Sandrina Pratas decidiu deixar umas bonitas palavras a Cristina Ferreira: «Tenho de dizer uma coisa. Eu tenho muito orgulho em si. Você é o futuro de muitas meninas que vêm da feira como eu. Você é o orgulho de Portugal (...) Veio de nada e agora tem tudo. Isso é um exemplo para mim». A apresentadora respondeu: «Ninguém nos pode tirar o direito de sonhar»

Os imprevistos do casamento...

Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother 2020, casou no sábado passado, dia 29 de junho de 2024, com Lucas Santos, pai da sua filha Ariel. Em direto para o TVI Extra, com Flávio Furtado e os comentadores António Bravo, Helena Isabel, Cinha Jardim e Inês Simões, Sandrina acabou por revelar algo que aconteceu no seu casamento e que a deixou chateada: «No dia desistiram 20 pessoas». Alguns dos convidados, que já tinham previamente confirmado presença, não apareceram na cerimónia e alguns desses, são nomes conhecidos, segundo Sandrina.

Sandrina acabou também por fazer outra revelação sobre os presentes de casamento que recebeu dos muitos convidados: Teresa Silva, comentadora e também ex-concorrente do Big Brother 2020, foi a convidada que mais dinheiro lhe ofereceu como prenda de casamento. Sandrina quis deixar-lhe um beijinho de agradecimento em direto, depois deste gesto, e até deu uma ideia da quantia que vinha dentro do envelope. Veja o vídeo e saiba tudo:

Daniel Monteiro, que também foi concorrente na casa do Big Brother 2020, ao lado de Sandrina e Teresa, também esteve em direto para o TVI Extra, para esclarecer a polémica de que tem sido alvo nas redes sociais (A roupa que vestiu para o casamento) e acabou por revelar dois ex-concorrentes do Big Brother, que tinham sido convidados mas, à última da hora, não marcaram presença na cerimónia. Saiba tudo:

Sandrina Pratas trocou as alianças este sábado, dia 29 de junho de 2024, com Lucas Santos. Foi através do Instagram, que alguns convidados partilharam registos da cerimónia. Iury Mellany partilhou nas suas redes sociais, um vídeo onde se pode ver o recém casal a trocar as alianças e ainda o belíssimo vestido da noiva. Veja aqui: