Fábio Caçador já pensa em futuro com Catarina Sampaio? «Pode haver essa expectativa»

Fábio Caçador, terceiro classificado do Big Brother, esteve à conversa com Cristina Ferreira sobre a passagem pelo programa e a relação que criou com Catarina Sampaio. Após o primeiro jantar a sós entre os dois, que o concorrente garante ter corrido bem, o veredito é: «Somos bons amigos».

«Falámos de tudo, foi muito bom», revelou Fábio sobre o primeiro encontro a sós com a ex-concorrente. «Nesta casa vocês são muito engraçados, são todos amigos e uma semana depois são namorados», acabou por brincar Cristina Ferreira em referência ao recente namoro de Panelo e Margarida Castro.

No entanto, quando questionado sobre a possibilidade dessa amizade evoluir, Fábio deixou claro que «pode haver essa expectativa». Segundo o finalista, Catarina Sampaio «gostou mais de (me) ver cá fora por ter reforçado tudo o que achava lá dentro». No entanto, Fábio não esconde as dores do seu último relacionamento: «Quando nos magoamos, temos medo de nos magoar outra vez». Quanto à tão aguardada questão: «Houve beijinho na boca?», Fábio garantiu que não.