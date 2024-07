Após fim da relação, Panelo muda de ideias quanto ao prémio final: «Comprava...»

Amor no ar! As primeiras fotografias oficiais da relação amorosa entre Panelo e Margarida Castro

Inês Morais foi a grande vencedora do Big Brother 2024! No passado domingo, dia 30 de junho, Daniela Ventura e Inês Morais defrontaram-se na final, sendo Inês a merecedora dos 100 mil euros.

Na gala, marcaram presença todos os ex-concorrentes desta edição, exceto Bárbara Gomes e Catarina Miranda. Antes do grande evento, Arthur Almeida gravou um vídeo com os antigos colegas da casa no qual perguntou a cada um o que é que fariam com os 100 mil euros. Saiba as respostas!

David Maurício: «Giveaways. Não ia ficar com nada».

Kika: «Doava».

Rita Oliveira: «Voluntariado. Investia parte do dinheiro e e guardava o resto, que ainda sou muito nova».

Catarina Ribeiro: «Comprava uma casa para mim e para a minha mãe,e pelo menos dava uma entrada».

Ilona: «Estou a sonhar em abrir um negócio de maquilhagem. Investia um bocadinho para ajudar os meus pais».

Gil: «Doava a mim próprio»

Renata Andrade: «Ia de férias. Comprava um carro e uma casa»

Nelson Fernandes: «Ajudava a minha família e um cruzeiro»

Gabriel Sousa: «Montava uma casa de....»

Panelo: «Doava. Comprava gomas»