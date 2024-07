Márcia Soares esclarece sobre alegada relação com David Maurício: «Este rumor foi lançado pelo Francisco Monteiro...». Saiba tudo!

Após a saída de David Maurício da casa do «Big Brother 2024», têm surgido rumores de uma possível relação entre o ex-concorrente do e Márcia Soares.

No programa «Goucha», David Maurício já reagiu às polémicas. O quinto finalista reagiu: «Ouvi isso ontem. Não sei de onde veio. Eu gosto da Márcia, era a minha número 1 daquela edição. Eu inscrevo-me no Big Brother por causa da Márcia, fiz questão de lhe dizer».

Manuel Luís Goucha brincou: «Então as pessoas que acham que aqui podia nascer qualquer coisa poderiam ter razão...» e David Maurício, em risos, garantiu: «Nada entre mim e a Márcia!»

No TVI Extra desta terça-feira, 2 de julho, Márcia Soares esteve em direto e já reagiu às recentes polémicas: «Ele é um rapaz muito bonito. E acho que é esse o problema. Acho que o mal da televisão é que não se pode ver duas pessoas bonitas que as pessoas acham logo que fazem um casal muito jeitoso. Mas não é o caso.»

«Este rumor foi lançado pelo meu caro colega Francisco Monteiro, porque tínhamos ido à casa (do Big Brother) e, quando entrei no carro, tinha lá a Rita, a nossa maquilhadora. E comentei que, realmente, o David era bonito. Obviamente como são todos os concorrentes muito mais bonitos ao vivo. Só que o meu colega levou isso para a gala, em direto. E depois? Pronto, aí estão os rumores», recordou, ainda.

Márcia Soares revelou ainda que já trocou palavras com David Maurício: «Falei com o David, falei com a Inês, falei com o André falei com o Fábio. Costumo fazer isso depois das galas, dar-lhes uma palavra de conforto aos concorrentes com os quais eu acho que devo ter uma palavra. É o meu trabalho e eu passei por esta experiência e sei como é chegar cá fora e ter de levar com este mundo novo. Portanto, não faria diferente com o David. E foi isso.»