Como nunca a viu! As fotos mais sensuais de Inês Morais, a concorrente que está a dar que falar no Big Brother

Inês Morais é uma das concorrentes do Big Brother que mais tem dado que falar dentro da casa do Big Brother.

A jovem de 24 anos é de viseu e é licenciada em Sociologia e mestre em Relações Internacionais. Fez o mestrado em Barcelona e estagiou numa grande empresa de consultoria... mas confessa que a vida de escritório não a cativa.

Namora há dois anos com um rapaz de Caminha e garante que nunca esteve tão feliz. Com três irmãs trigémeas mais velhas, conta que viveu um “reality show” com a separação dos pais e com a família numerosa que tem.

Diz que não gosta do excesso do politicamente correto e enerva-se com o pudor e censura que existem atualmente. Garante que não tem medo de dizer o que pensa!