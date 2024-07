Francisco Monteiro garante que não entraria numa casa com Catarina Miranda: «É demasiado forçada»

Foi neste sábado, 29 de junho, que Francisco Monteiro esteve presente no programa «Em Família» onde enfrentou a «Entrevista que Ninguém Quer Dar».

O vencedor do Big Brother 2023 revelou com qual com qual dos ex-concorrentes de reality show com quem criou rivalidade preferia voltar a entrar numa casa: Miguel Vicente ou Catarina Miranda.

«Talvez com o Miguel Vicente. Eu acho que acaba por ser ainda mais forçada, seria mais difícil de aceitar (a Catarina Miranda) acho que é demasiado forçado. O Miguel tinha ali momentos em que era ele próprio. A Catarina quando esteve lá dentro, sinto que nunca foi ela própria.», garantiu.

Recorde-se que Francisco Monteiro esteve no Big Brother – Desafio Final com Miguel Vicente e acabou por desistir do programa.