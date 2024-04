«Ela vai ficar toda encharcada...»: Comentário polémico de João Oliveira deixa Carolina Nunes implacável!

Catarina Miranda implacável com Carolina Nunes: «Não é uma planta, é um vaso»

Teresa Silva implacável com João Oliveira: «Ele não faz falta nenhuma ao jogo»

Tensão! Carolina Nunes implacável com comentários «desagradáveis» de João Oliveira

Foi na noite passada, que João Oliveira fez um comentário que não caiu bem a Carolina Nunes e a concorrente acabou por deixar um aviso ao seu amigo especial.

Carolina Nunes estava à conversa com Alex Ferreira quando João Oliveira interrompeu e «meteu-se» no tema: «Ele anda-lhe a dar comida à boca, ela assim vai acabar encharcada a mulher».

Carolina Nunes mostrou-se incomodada com comentário: «Oh João podes parar de ter esse tipo de comentários, por favor? Gostavas que algum rapaz dissesse isso de mim também?». João Oliveira ripostou: «Mas são cenas normais… Se for relativamente a mim não tem mal nenhum».

A concorrente ripostou: «O quê? Dizeres que ‘para uma noite dava’ ou ‘ela vai ficar toda encharcada’…».