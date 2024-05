Maria Botelho Moniz é confrontada: «Qual a notícia sobre ti que mais te magoou?» Veja a resposta!

Maria Botelho Moniz mostra foto única do filho e soma elogios: «Dos bebés mais bonitos que já vi»

Maria Botelho Moniz esteve presente este sábado, 4 de maio, no programa «Em Família». A apresentadora aceitou o desafio de Rúben Rua e Maria Cerqueira Gomes e enfrentou «A Entrevista que Ninguém Quer Dar».

«Qual a notícia sobre ti que mais te magoou?», foi uma das questões colocadas à apresentadora da TVI.

Sem ‘papas na língua’, Maria Botelho Moniz respondeu: «Quando não é verdade, magoa. Por exemplo, agora saiu em todo o lado que ia apresentar o reality que aí vem e eu sabia que aquilo não é verdade».

«E a seguir vem de facto a verdade e dizem que a pessoa foi posta a um canto. Não. Não era eu. Nunca fui», esclareceu.

A apresentadora do Diários do Big Brother 2024 jogou ainda ao «Eu Nunca»... Veja as respostas surpreendentes: